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На западе Доминиканской Республики изъяли более 260 кг кокаина

Сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере двух граждан Венесуэлы по подозрению в контрабанде наркотиков

ГАВАНА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяли партию кокаина весом 263 кг вблизи населенного пункта Бараона на западе страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

По его данным, груз находился в одном из катеров, сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере двух граждан Венесуэлы по подозрению в контрабанде наркотиков.

Доминиканская Республика стала одним из крупных пунктов переправки наркотиков в США и Европу. За последний год правоохранительные органы страны конфисковали более двух тонн наркотиков в разных городах и портах страны. В незаконный бизнес, по официальной статистике, вовлечены как доминиканцы, так и граждане других государств.

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