Медведь напал на туристическую группу в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки", погиб подросток, еще один человек травмирован. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В результате нападения медведя на туристическую группу (13 человек) пострадали 2 человека, из них 1 погиб (подросток 16 лет)", - сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, сейчас туристов выводят с маршрута. Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту нападения животного на людей. На место выехала следственно-оперативная группа.

Парк "Ергаки" расположен на юге Красноярского края. Его площадь 342 тыс. га.