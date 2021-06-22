Супруги на Камчатке суммарно получили почти 24 года колонии за убийство трехмесячного сына

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Супруги на Камчатке приговорены к 11,7 и 12,5 годам колонии соответственно за убийство своего трехмесячного сына, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что в период с 30 мая по 4 июня 2020 года подсудимые находились в своей квартире и злоупотребляли спиртным, родительские обязанности в отношении трехмесячных близнецов не исполняли. Дети находились без надлежащего присмотра, кормления и гигиенического ухода. Их обнаружила родственница обвиняемого, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Благодаря действиям врачей, девочка выжила, мальчика спасти не удалось - он умер в больнице.

"Суд приговорил женщину к 11 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Мужчина осужден к 12 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что решением Вилючинского городского суда супруги лишены родительских прав в отношении дочери.