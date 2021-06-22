Вожатая убила коллегу в лагере в Пушкине

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вожатая в ходе конфликта зарезала свою коллегу в детском лагере в Пушкинском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Между двумя девушками-вожатыми в детском лагере в Пушкинском районе произошел конфликт. Одна из девушек погибла от ножевого ранения", - сказал собеседник агентства.

Пострадала ли вторая вожатая уточняется. Также следователями устанавливаются причины конфликта.

Источник добавил, что девушки не были знакомы до работы в лагере. По его словам, нападение произошло ночью, когда дети спали, и они ничего не видели.