Площадь пожара в заповеднике "Денежкин камень" превысила 100 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области за сутки увеличилась почти вдвое - до 114,5 га. Рост вызван появлением нового крупного очага, теперь их два. Об этом сообщила пресс-служба заповедника во вторник.

"На территории заповедника "Денежкин камень" сейчас действуют два пожара. <...> Площадь первого пожара 63 га. Длина кромки 3 800 метров. <...> Второй пожар - площадь 51,4. Длина кромки 4 000 метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего на двух пожарах задействованы 86 человек. На первом - девять сотрудников заповедника "Денежкин Камень" и четыре специалиста Уральской база авиационной охраны лесов. На втором пожаре работают: один сотрудник заповедника "Денежкин Камень", уральская авиабаза - 19 человек, Авиалесоохрана - 33 человека, МЧС - десять человек, специалисты пожарного отдела Гринпис России, волонтеры и добровольные лесные пожарные - десять человек.

В 2020 году одно из крупнейших возгораний в Свердловской области произошло в природном заповеднике "Денежкин камень" на территории 120 га. Спасатели боролись с огнем больше месяца. Тушение было затруднено гористой местностью, аномальной жарой, сильным ветром и отдаленностью от водоемов. В 2021 году первый очаг обнаружили 18 июня.

Заповедник "Денежкин камень" - природоохранное научно-исследовательское и эколого-просветительское учреждение федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.