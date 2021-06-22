В Забайкалье выделят почти 20 млн руб. на выплаты пострадавшим от паводков

ТАСС, 22 июня. Власти Забайкалья из резервного фонда края выделят первую часть компенсаций пострадавшим от паводка в размере почти 20 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты первой части компенсаций пострадавшим от паводков гражданам в районах края. На оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека из средств резервного фонда будет выделено в общем 19,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: частичная утрата - 50 тысяч рублей, полная утрата имущества - 100 тысяч рублей.

Ранее режим ЧС ввели в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском, Шелопугинском районах, а также на территории садового некоммерческого товарищества "Автобаза Связи", дачного некоммерческого товарищества "Ручеек" и автомобильной дороги Ивановка - Застепь городского округа "Чита". С 22 июня режим ЧС вводится в Александрово-Заводском, Балейском, Борзинском, Оловяннинском, Нерчинско-Заводском и Шилкинском районах.

С начала подтопления освободилось от воды 210 жилых домов, 521 приусадебный участок, пять участков автомобильных дорог. С учетом метеорологического прогноза, обусловленного прохождением атмосферных фронтов и антициклона, выпадение значительных осадков на территории края не прогнозируют. Стабилизацию обстановки ожидают с 23 июня, на реках зафиксирован спад воды. Всего развернули пять пунктов временного размещения вместимостью 800 человек. В настоящее время разместили 15 человек, в том числе двое детей.