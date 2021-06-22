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У главы IT-защиты "Норникеля" украли более 1 млн рублей из ячейки Сбербанка в Москве

Полиция разыскивает причастных к преступлению, возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Неизвестные похитили более 1 млн рублей из ячейки Сбербанка в Москве, принадлежащие начальнику управления защиты IT-инфраструктуры компании "Норникель". Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился 44-летний начальник управления защиты IT-инфраструктуры "Норникеля" с заявлением о краже из ячейки Сбербанка на Пресненской набережной более 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, неизвестные, используя ячейку рядом выше, проделали отверстие в перегородке с ячейкой потерпевшего и похитили деньги.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, кража произошла в период с 7 по 21 июня. Полицейские разыскивают причастных к преступлению, возбуждено уголовное дело.

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