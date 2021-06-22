В Оренбургской области полицейские изъяли более 22 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

ОРЕНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области пресекли деятельность организованной группы лиц, занимавшихся изготовлением, перевозкой и сбытом контрафактной алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий в Оренбурге полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по Оренбургской области в одном из складов по улице Донгузской была пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению и розливу крепкого алкоголя. Оперативниками установлено, что мужчины 49, 51 и 53 лет организовали изготовление и сбыт алкогольной продукции под наименованием известных российских производителей.

Сотрудниками полиции изъято более 22 тыс. бутылок с алкоголем, около пяти тыс. литров этилового спирта, 200 литров спиртосодержащей жидкости, пустая тара, этикетки, крышки и поддельные акцизные марки. Все имущество оценивается на сумму 4,5 млн рублей", - сказано в распространенном сообщении.

По данным полиции, контрафактный алкоголь продавали в мелких торговых точках Оренбурга. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, уточняется в сообщении.