В аэропорту Новосибирска задержали авиадебошира, который сорвал вылет в Новый Уренгой

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали в новосибирском аэропорту мужчину, который вел себя неадекватно на борту самолета рейсом в Новый Уренгой. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по СФО.

"Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 40-летнего жителя Красноярского края, который не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправное поведение, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками. Также установлено, что в сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров", - говорится в сообщении.

В его отношении составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 "Мелкое хулиганство" и ч. 6 ст. 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" КоАП РФ. Второе правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.