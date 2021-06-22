Бывший вице-губернатор Приморья получил два года условно за превышение полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник признал бывшего вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова виновным в превышении полномочий и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Вишнякова Евгения Витальевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного <...> частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Вишнякову наказание считать условным", - сказал председательствующий судья.

Как сообщил ТАСС сам Вишняков после оглашения приговора, он намерен обжаловать решение суда.

Согласно тексту приговора, речь в нем идет о превышении должностных полномочий при исполнении муниципального контракта на строительство газопровода в Уссурийске. По версии следствия, произошло незаконное увеличение на 53 млн рублей цены муниципального контракта с подрядчиком. Вишняков отдал распоряжение согласовать указанное увеличение цены контракта и заключить для этого мировое соглашение с подрядчиком, который собирался расторгнуть контракт из-за роста цен на материалы вследствие резкой девальвации рубля в 2014 году.

Вишнякова, курировавшего вопросы ЖКХ, ТЭК, тарифообразования, государственного жилищного надзора и управления природными ресурсами, арестовали 27 июля 2017 года. В то время он еще занимал должность вице-губернатора. Только в августе 2017 года он подал в отставку, уже находясь в СИЗО.