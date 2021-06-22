В Челябинской области на реке Ай произошла массовая гибель рыбы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Экологи Челябинской области устанавливают обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Ай, это самый крупный приток реки Уфы на Южном Урале. Информация о ЧП поступила во вторник, сообщил журналистам замминистра экологии региона Виталий Безруков.

"Инцидент взят на контроль Министерством экологии Челябинской области. По факту замора рыбы будет проведена проверка. Специалисты уже выехали к месту происшествия для забора воды", - отметил Безруков.

По его словам, нынешняя гибель рыбы не является единичной. Похожую ситуацию жители области наблюдали в 2021 году на Айском пруду и на других водоемах региона. Тогда заморы были связаны с естественными причинами: жарой, большой степенью прогрева воды в водоемах.