Женщину, уличенную в убийстве двухлетней внучки в Орске, признали невменяемой

ОРЕНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Следователи ходатайствуют о принудительном лечении 60-летней женщины, которая нанесла 17 ударов ножом своей двухлетней внучке на глазах ее шестилетнего брата. Психиатры признали фигурантку уголовного дела невменяемой. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"В ходе предварительного следствия в отношении фигурантки проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского", по результатам которой установлено, что в силу имеющихся психических расстройств она на момент совершения указанных деяний находилась в состоянии невменяемости и, как представляющая особую опасность для других лиц, нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказано в сообщении.

Следователи уличили женщину в совершении общественно-опасных деяний, предусмотренных п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью", ст. 125 УК РФ "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству". По данным следствия, женщина страдала психическими расстройствами. 7 февраля 2021 года около 23:00 она нанесла своей двухлетней внучке 17 ударов ножом, девочка умерла. Убийство происходило на глазах малолетнего брата погибшей. Мальчика позже женщина выставила на улицу без верхней одежды, обуви и носков.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительной меры медицинского характера и последующей передачи в суд", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в следственном управлении, следственный отдел по городу Орску регионального управления СК РФ также продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая смерть человека", для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики.

Как ранее сообщал ТАСС, тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами обнаружили ночью 8 февраля в Орске. По подозрению в убийстве задержали 60-летнюю бабушку ребенка. Женщина на допросе признала свою вину. Как указано в ходатайстве следователя, подозреваемая действовала умышленно с целью убийства на почве личной неприязни и использовала в качестве оружия кухонный нож. Она нанесла девочке не менее трех ударов в область шеи и правого плеча, в результате которых наступила смерть ребенка.