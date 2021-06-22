Суд Челябинска вынес приговор похитившим 83 млн рублей у бизнесменов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник признал виновными и приговорил шестерых участников банды на сроки от восьми до 22 лет лишения свободы за хищение в 2008-2016 году у бизнесменов не менее 83 млн рублей, а также незаконную перевозку и хранение оружия и патронов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром прокуратуры региона.

"Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шести жителей региона. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 209 "Участие в банде", пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 162 "Разбой", ч. 2 ст. 222 "Незаконные, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов" УК РФ. Им назначено наказание от восьми лет трех месяцев до 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, участники банды в 2008 году в Челябинске совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у них около 67 млн рублей. При этом они использовали огнестрельное оружие, в том числе автомат с прибором для бесшумной стрельбы. В 2016 году они в Челябинске совершили разбойное нападение на других двоих предпринимателей, похитив не менее 16 млн рублей. Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы.