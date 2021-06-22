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Две гражданки Вьетнама погибли в землянке в Подмосковье

45-летняя и 47-летняя женщины прятались от жары в выкопанной ими землянке, в которой произошел обвал земли

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Две гражданки Вьетнама погибли при обвале выкопанной ими для спасения от жары землянке в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Раменском городском округе 45-летняя и 47-летняя гражданки Вьетнама прятались от жары в выкопанной землянке. Произошел обвал земли, в результате чего обе женщины погибли", - сказал собеседник агентства.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что по факту гибели двух гражданок Вьетнама проводится проверка.

С 18 июня в Москве и Подмосковье стоит жара. В области несколько дней подряд объявляют оранжевый уровень опасности из-за жары.

В новость внесены изменения (11:50 мск) - добавлен комментарий СК

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