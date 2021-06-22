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Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

Ранее сообщалось, что в поселке Тучково загорелся склад с полиэтиленовой пленкой

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом в подмосковном поселке Тучково. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 11:15 мск ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на складе с полиэтиленовой пленкой в поселке Тучково на кирпичном заводе в Технологическом проезде, 6. Также в здании хранятся емкости с ацетоном. Его площадь составила 8 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены два вертолета Московского авиационного центра, они сбросили на очаг возгорания 350 тонн воды.

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