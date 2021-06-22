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В Красноярске задержали женщину, которая силой заставила ребенка извиняться

Ранее ее привлекали к административной ответственности за побои

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Жительницу Красноярска, которая силой заставила встать на колени девятилетнего мальчика и извинятся перед ее сыном, задержали. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появился видеоролик, на котором женщина силой заставила ребенка встать на колени и извиниться перед ее сыном. Также в полицию обратилась мать ребенка. В отношении 35-летней жительницы Красноярска, которая ранее привлекалась к административной ответственности за побои, возбуждили два уголовных дела за нанесение побоев.

"Подозреваемая задержана, следствие вышло в суд ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в СК.

Также у женщины изъяли из семьи двое детей 2013 и 2016 годов рождения.

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