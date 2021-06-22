Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Адыгее

МАЙКОП, 22 июня. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Гиагинском районе Адыгеи. ДТП произошло в воскресенье, в результате аварии три человека погибли на месте, одна пострадавшая скончалась в больнице, еще трое получили тяжкие травмы, сообщила во вторник пресс-служба МВД по республике.

"Следствием отдела МВД России по Гиагинскому району возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские, судебно-биологические и автотехническая экспертизы. Будут проведены следственные мероприятия, которые позволят установить объективную картину произошедшего, выяснить все обстоятельства и детали ДТП. Следствие намерено дать надлежащую оценку действиям каждого из водителей-участников аварии, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что ДТП вызвало общественный резонанс. Информирование СМИ и населения о ходе расследования контролирует министр внутренних дел по Адыгее Иван Бахилов.