Мосгорсуд оставил в СИЗО главу института управления РАНХиГС Игоря Барцицу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 20 августа срока ареста директору Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ профессору Игорю Барцицу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Лефортовского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Игоря Барцица до 20 августа. Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что Барциц признал вину и полностью возместил ущерб.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина проходит по тому же делу и находится под домашним арестом.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с руководством РАНХиГС была пресечена противоправная деятельность представителей руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной зарплаты. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). С поличным при получении денег от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела, сообщали в ФСБ. Там не уточняли сумму хищений. По данным ФСБ, в действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Фигуранты дела были задержаны и арестованы в конце декабря прошлого года.

В ФСБ отмечали, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.