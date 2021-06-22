СМИ: два человека погибли в аварии с пассажирским поездом и трактором на севере Египта

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения различной степени тяжести в результате аварии с участием пассажирского поезда и трактора на севере Египта. Об этом сообщила во вторник газета Al-Masry Al-Youm.

По информации издания, инцидент произошел рано утром на станции в городе Александрия, откуда должен был отправиться пассажирский состав под номером 12 в сторону Каира. В этот момент в него врезался трактор, сильно повредив два последних вагона. Не менее 30 пострадавших, многие из которых получили ссадины и синяки, доставлены в местные медучреждения.

Между тем, как уточняется, пассажирский поезд Александрия - Каир уже отправился в путь, следуя без остановок, чтобы нагнать отставание в расписании.