В Нижегородской области возбудили дело после благоустройства парка по нацпроекту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере после благоустройства парка в Богородском районе, на которое направили более 95 млн рублей. При проверке установили, что подрядчик не выполнил работы на сумму более 10 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем Богородского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере"", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" госпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" в 2020 году подрядчик по контракту с администрацией района выполнил благоустройство "Озера Кабацкое". Согласно данным электронного аукциона, сумма контракта превысила 95,8 млн рублей.

Позднее подрядчику на основании подписанных актов о приемке выполненных работ произвели полную оплату работ. Однако по результатам проверки установили, что исполнитель не выполнил работы на сумму более 10,4 млн рублей.