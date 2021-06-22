В Самаре задержали участников организации, подозреваемых в поджоге дома и вымогательстве

САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи задержали в Самаре несколько последователей организации "Лады Русь" по подозрению в незаконном удержании человека, применении к нему насилия, а также поджоге дома его родственников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении членов "Лады Русь", подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору", п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере", ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение имущества путем поджога"", - говорится в сообщении.

По версии следователей, в марте 2019 года пятеро участников организации "Лада Русь" удерживали жителя Самары против его воли в квартире на улице Пензенской в Железнодорожном районе. Подозреваемые применяли к мужчине физическое и психологическое насилие и требовали повлиять на супругу для того, чтобы она передала им в собственность доли в четырехкомнатной квартире и транспортное средство 2013 года выпуска.

В ноябре 2019 года один из последователей для оказания давления на потерпевшего поджег жилой дом его родственника в поселке Липяги города Новокуйбышевска. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Подозреваемых задержали, в ближайшее время решат вопрос об избрании им меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.