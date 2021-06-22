В Челябинской области возбудили дело о реабилитации нацизма

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Житель поселка Роза Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о размещении на сайте "Бессмертного полка" фотографии нацистского преступника. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-центром следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 354.1 "Реабилитация нацизма" УК РФ. <…> Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 мая житель поселка Роза, используя сотовый телефон, разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника для его опубликования в интернете 9 мая.

"Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала <...>, а также на одобрение преступлений, установленных приговором", - говорится в сообщении.

В настоящее время идут следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжают.