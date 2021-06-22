Режим ЧС ввели в Абзелиловском районе Башкирии из-за нашествия лугового мотылька

ТАСС, 22 июня. Власти Абзелиловского района Башкирии ввели режим ЧС из-за нашествия лугового мотылька, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по республике.

"В связи с массовым поражением растений вредителями (луговой мотылек) на территории Абзелиловского муниципального района распоряжением администрации района введен режим "чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Режим введен до особого распоряжения, отмечают в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, луговой мотылек - один из опаснейших вредителей степной зоны Евразии. Во время вспышек он наносит серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам. Чаще всего мотыльки вредят сахарной свекле, подсолнечнику, люцерне, кукурузе, овощным культурам.

Ранее режим ЧС был введен в Баймакском районе Башкирии из-за нашествия саранчи.