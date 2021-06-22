Мосгорсуд продлил до 25 сентября срок ареста экс-министра Абызова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник продлил до 25 сентября срок ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и ряде иных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Абызову до 25 сентября", - сказала собеседница агентства. Тем же решением срок ареста продлен еще пяти фигурантам дела Абызова. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, экс-министр и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.