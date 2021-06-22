Обвиняемый в растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка финансист Корищенко обжаловал арест

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя ЦБ РФ Константин Корищенко, ныне завкафедрой в РАНХиГС, задержанный в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году, обжаловал арест. Как уточнили ТАСС в Тверском суде Москвы, избравшем обвиняемому меру пресечения, апелляционную жалобу подал и бизнесмен Максим Пальчун, который также является фигурантом этого дела.

"В районный суд поступили апелляционные жалобы в интересах Корищенко и Пальчуна на избрание им ареста", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в Москве были задержаны Константин Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Пальчун. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 18 июня Тверской суд Москвы санкционировал их арест до 16 августа.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, они являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка. Санкция статьи, вменяемой фигурантам, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Дело расследует следственный департамент МВД России. Проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил ТАСС, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в вузе.

Корищенко - российский финансист. С 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка России, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.