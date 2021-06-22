В ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Самарской области погибли три человека

САМАРА. 22 июня. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Волжском районе Самарской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о том, что 22 июня в 14:40 (13:40 мск) в Волжском районе Самарской области на автодороге Самара - Большая Черниговка произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливают личности погибших и обеспечивают безопасный проезд автотранспорта.