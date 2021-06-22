Суд утвердил приговор осужденному за коррупцию экс-главе Клинского района Подмосковья

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский областной суд признал законным приговор бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, осужденному за коррупцию на 15 лет колонии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - сказала собеседница агентства.

Клинский городской суд Московской области в конце прошлого года приговорил Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.

Александр Постригань был главой Клинского района почти 20 лет - с 1992 по 2014 год. В июне 2018 года он был задержан правоохранителями в аэропорту Шереметьево.

Второе дело

Вместе с тем Клинский городской суд на прошлой неделе вернул в надзорное ведомство второе уголовное дело в отношении экс-чиновника и других фигурантов дела для устранения недостатков в его материалах. Постригань и три его сообщника, один из которых племянник экс-чиновника, в зависимости от роли обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, присвоении чужого имущества (восемь эпизодов), мошенничестве и легализации имущества (семь эпизодов). В отношении еще одного соучастника, полностью признавшего вину и давшего показания на других фигурантов, - экс-начальника управления правового регулирования земельно-имущественных отношений администрации Клинского района Сергея Ихнева - уголовное дело уже рассмотрено судом, он получил четыре года колонии общего режима.

В отношении еще пяти соучастников, которые скрылись от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. В отношении одного из разыскиваемых, а именно сына Александра Постриганя Валерия, ведется процесс экстрадиции из Испании.

По предварительным данным следствия, Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, в период с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений, в состав которого вошли должностные лица местной администрации, предприниматели, а также его родственники. Участниками преступного сообщества в общей сложности совершено 16 тяжких преступлений, сумма причиненного ущерба превысила 72 млн рублей. В то же время сообщниками было совершено не менее семь эпизодов легализации иного имущества, а именно земельных участков, зданий, строений и сооружений, добытых в результате совершенных тяжких преступлений. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества составила не менее 68 млн рублей, считает следствие.