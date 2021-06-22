Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Ногинском районе Подмосковья, два человека погибли и еще двое пострадали. Об этом ТАСС в вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 16:22 в Ногинском районе на 3-м километре автодороги Авдотьионо - Кабаново - Стулово столкнулись Volkswagen и ВАЗ. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.