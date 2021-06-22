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Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку ABLV

Речь идет о долге в €780 тыс.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский городской суд утвердил мировое соглашение между российским музыкантом Филиппом Киркоровым и латвийским банком ABLV. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, апелляционная инстанция прекратила дело о взыскании с певца почти €780 тыс. ипотечного долга.

"22 июня 2021 года в Московском городском суде сторонами по гражданскому иску ABLV Bank, AS к Киркорову Ф. Б., ООО "Филипп Киркоров продакшн" было представлено мировое соглашение. Суд апелляционной инстанции отменил решение Таганского районного суда Москвы от 5 декабря 2019 года, утвердил мировое соглашение, прекратил производство по гражданскому делу", - сказал собеседник агентства. По его словам, судебное заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме.

Теги
ЛатвияРоссияКиркоров, Филипп Бедросович
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