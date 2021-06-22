{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве отказался рассмотреть материал об аресте муниципального депутата Штейн

В отношении Людмилы Штейн составлен протокол по статье о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался рассматривать вопрос об аресте муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн, задержанной за неповиновение полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Материал в отношении Штейн возвращен для устранения недостатков в ОМВД России по району Арбат города Москвы",- сказали в суде.

Ранее сообщалось, что в отношении Штейн составлен протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции). Ей грозит до 15 суток ареста.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 27 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

Теги
Россия
Суд арестовал москвичку, обвиняемую в ДТП с тремя погибшими в Волгоградской области
Женщину заключили под стражу до 20 августа, свою вину она признала частично
Читать полностью