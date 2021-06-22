Суд в Москве отказался рассмотреть материал об аресте муниципального депутата Штейн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался рассматривать вопрос об аресте муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн, задержанной за неповиновение полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Материал в отношении Штейн возвращен для устранения недостатков в ОМВД России по району Арбат города Москвы",- сказали в суде.

Ранее сообщалось, что в отношении Штейн составлен протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции). Ей грозит до 15 суток ареста.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 27 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.