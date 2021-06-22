Более 100 улиц были повреждены в результате подтоплений в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Ялты, где на минувшей неделе произошли подтопления, ставшие следствием сильнейших за век дождей, зафиксировали повреждения на 117 улицах города. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook во вторник.

"Уже сейчас мы можем говорить, что серьезно пострадало 117 улиц, которые будут требовать капитального ремонта и реконструкции", - сказала Павленко. Она добавила, что также повреждены школы и детские сады. В городе продолжаются работы по наведению порядка.

В ночь на 17 июня в Крыму прошли сильные ливни, в результате пострадали Керчь, соседние районы на востоке полуострова и Ялта, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 49.