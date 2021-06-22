Суд арестовал москвичку, обвиняемую в ДТП с тремя погибшими в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Суд по ходатайству следствия арестовал 46-летнюю москвичку, обвиняемую в нарушении правил дорожного движения на федеральной трассе Волгоград - Москва. В результате ДТП в воскресенье погибла семейная пара и их шестимесячный ребенок, а их трехлетняя дочь госпитализирована, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в результате столкновения легкового автомобиля Ford Focus с грузовиком DAF во Фроловском районе погибли три человека, в том числе шестимесячный ребенок. Еще один взрослый и трехлетняя девочка были госпитализированы. Водитель, совершивший обгон на трассе, который привел к ДТП, находился в розыске. Следственным управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения").

"Центральным районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летней жительницы Москвы. Органами следствия ей уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, москвичка на BMW X6 выехала на полосу встречного движения. Двигавшийся по встречной полосе водитель Ford Focus вынужден был изменить скорость и направление движения с целью избежать столкновения с BMW X6. Машину занесло на обочину с грунтовым покрытием, а затем - на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовым автомобилем DAF.

"Жительница Москвы, управлявшая автомобилем BMW X6, арестована до 20 августа, она частично признает вину в инкриминируемом преступлении. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как сообщили ТАСС в облздраве, состояние трехлетней девочки оценивается как тяжелое, за жизнь ребенка борются врачи клинической больницы скорой медицинской помощи №7 в Волгограде.