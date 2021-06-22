На Урале мужчина случайно застрелил на охоте своего знакомого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело после того, как мужчина по неосторожности застрелил из ружья своего знакомого во время незаконной охоты в лесу. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Александр Шульга.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя одного из поселков Сысертского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По версии следствия, поздним вечером 17 июня 2021 года подозреваемый со своим знакомым - 32-летним жителем города Арамили - находились в лесном массиве на территории Сысертского района с целью охоты. Вскоре подозреваемый увидел лося и произвел в направлении животного выстрелы. Но в результате было убито не только дикое животное - смертельное ранение получил и знакомый подозреваемого, который оказался на линии огня", - говорится в сообщении.

Шульга отмечает, что в данный период охота в лесах запрещена, мужчины понимали это, кроме того, у них не было соответствующей лицензии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. "Решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал он.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что после охоты, не найдя своего приятеля, подозреваемый уехал домой, затем вернулся и обнаружил напарника без признаков жизни на том месте, где они охотились. Оружие, из которого был сделан выстрел, изъято. По факту незаконной охоты сотрудниками территориального ОВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ.