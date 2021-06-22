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Сбой в движении произошел на второй ветке петербургского метро

По словам источника в экстренных службах, его причиной стала просадка напряжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Поезда временно прекратили движение по второй (синей) ветке метро в Санкт-Петербурге, станция "Парнас" закрыта на вход и выход, сообщили в пресс-службе подземки.

"С 18:17 мск движение по линии 2 [осуществляется только] от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрыта на вход и выход", - говорится в распространенном сообщении.

Городские СМИ со ссылкой на пассажиров подземки сообщают о том, что в тоннеле остановился поезд. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной сбоя стала просадка напряжения.

"Причина случившегося - просадка напряжения на контактном рельсе", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Вторая линия метро связывает север и юг города, станция "Парнас" является конечной.

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