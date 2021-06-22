Полиция направит в суд материал еще по одной участнице Pussy Riot

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полиция составила протокол о неповиновении законным требованиям представителя правопорядка и в ближайшее время направит в суд материал в отношении участницы группы Pussy Riot Анны Кузьминых. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Илья Уткин.

"В отношении Кузьминых составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Невыполнение требований сотрудников полиции"), в ближайшее время он будет направлен в Мещанский суд Москвы", - сказал защитник.

В отделении полиции при составлении протокола у Кузьминых произошло обострение имеющегося тяжелого заболевания. Ей была вызвана скорая, и состояние здоровья стабилизировано без госпитализации.

Кузьминых по ст. 19.3 КоАП РФ грозит до 15 суток административного ареста. Ранее аналогичному наказанию была подвергнута активистка Pussy Riot Вероника Никульшина.

По словам адвоката Никульшиной, в полиции считают, что его подзащитная пыталась сорвать одно из мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу. Никульшина принимала участие в акции на финальном матче чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда несколько участников Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" в Москве.