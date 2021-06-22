В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полиция задержала трех человек, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали троих участников группы, организовавшей изготовление поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и их сбыт через интернет-магазин путем курьерской доставки. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления", - сказала она.

Первым на Мичуринском проспекте был задержан курьер, который доставил заказчику сертификат о вакцинации, хотя тот ее не проходил. Затем был задержан 19-летний мужчина, который передавал курьерам справки. Последним задержали 23-летнего изготовителя сертификатов. Он заполнял бланки, ставил на них штампы и печати медучреждений. Чуть позже в ходе обыска в офисе на Электродной улице были изъяты бланки, более 60 печатей медицинских организаций и штампы с наименованиями вакцины.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Полиция ищет возможных соучастников задержанных и возможного организатора незаконной деятельности.