СМИ: полиция Франции задержала подозреваемую в связях с убийцей учителя Самюэля Пати

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники французской полиции задержали на юге страны женщину, подозреваемую в связях с убийцей учителя Самюэля Пати. Об этом во вторник сообщает газета Midi Libre.

"Подозреваемой 33 года, ее допрашивают в рамках судебного расследования нападения на Самюэля Пати", - заявил информированный источник в правоохранительных органах. Согласно сообщению, задержанная общалась с Абдулахом Анзоровым за несколько дней до совершения им убийства.

Французские полицейские обыскали дом подозреваемой. Ее личность не раскрывается.

Учитель истории и географии Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс). Ранее на уроке, посвященном свободе слова, он продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo пять лет назад. Как заявил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар, преступление совершил 18-летний мужчина "чеченской национальности, имевший статус беженца".