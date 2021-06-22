Пожар на электроподстанции в деревне Мякишево потушили

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на подстанции под Наро-Фоминском в деревне Мякишево, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 19:41 - локализация пожара на площади 50 кв. м. В 19:45 - ликвидация последствий пожара", - сказали в главке. Возгорание тушили 18 единиц техники и 59 человек.

Ранее сообщалось, что в деревне Мякишево произошло возгорание подстанции. Горела емкость с маслом на 3 тонны, была угроза двум соседним емкостям. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.