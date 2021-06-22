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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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На восстановление дорог Крыма после подтоплений потребуется около 5,5 млрд рублей

Ущерб дворовым территориям в Ялте и Керчи оценивается, ориентировочно, в 156 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Восстановление дорог, поврежденных из-за прошедших в Крыму рекордных ливней, потребует ориентировочно 5,5 млрд рублей, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов во вторник на заседании оперативного штаба.

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"По первоначальным прикидкам, на восстановление, ремонтные дорожные работы необходимо около 5,5 млрд рублей", - сказал он.

Министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов при этом сообщил, что предварительный ущерб дворовым территориям в Ялте и Керчи оценивается в 156 млн рублей

"На сегодня ориентировочно по городу Ялте - 25 дворов, ущерб оцениваем ориентировочно - 76 млн рублей. Город Керчь - 17 дворовых территорий, оценка ущерба ориентировочно на сегодня - 80 млн рублей", - сказал Храмов.

Он уточнил, что сметная документация на ремонт этих дворов будет подготовлена до пятницы.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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