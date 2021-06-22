Участников акции 23 января приговорили к двум годам за применение насилия к полицейскому

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии Ольгу Бендас и Александра Глушкова за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Окушко.

"Суд приговорил Бендас и Глушкова к двум годам колонии каждого", - сказал адвокат.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины и 35-летней женщины. Им вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По версии следствия, 23 января фигуранты дела, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, рядом с Пушкинской площадью, нанесли находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции поочередно несколько ударов по голове и телу.