Суд арестовал обвиняемого в убийстве человека во время массовой драки в баре под Тулой

ТУЛА, 22 июня. /ТАСС/. Жителя Тульской области, обвиняемого в убийстве 26-летнего мужчины во время массовой драки с участием 30 человек, которая произошла ночью 20 июня в одном из баров города Советск, арестовали по ходатайству следователей. Он признал свою вину, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следователей задержанного арестовали на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что обвиняемый в ходе следственных действий признал свою вину.

Ночью 20 июня в баре при лодочной станции на улице Советской произошла драка с участием около 30 человек. Она возникла после конфликта двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний местный житель нанес несколько ударов ножом 26-летнему жителю города Щекино. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, где впоследствии умер. Подозреваемого задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").