В Татарстане 13-летний подросток наехал на машине на сверстника

КАЗАНЬ, 22 июня./ТАСС/. Тринадцатилетний подросток на машине наехал на своего сверстника, после чего скрылся с места происшествия. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении владельца автомобиля, сообщили в ведомстве.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье об вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", - сообщили в ведомстве.

Тринадцатилетний подросток в селе Матюшино Лаишевского района Татарстана, управляя автомашиной "ВАЗ- 21051", совершил наезд на своего сверстника, после чего скрылся. Во время допроса он рассказал, что хотел подъехать к другу, чтобы поговорить, но не справился с управлением и наехал на него. У пострадавшего были диагностированы ушибы и ссадина.

Следствие полагает, что это произошло по вине человека, который обучил подростка водить и дал ему машину. Установлено, что автомобиль зарегистрирован на жительницу одного из соседних регионов. Расследование уголовного дела продолжается.