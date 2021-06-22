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В Петербурге столкнулись два судна

Одно из них затонуло, никто из находившихся на борту судна не пострадал

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Теплоход "Нева-1" и маломерное судно столкнулись во вторник вечером в акватории Средней Невки в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным сведениям, вечером 22 июня в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста столкнулись теплоход "Нева-1" и маломерное судно. В результате столкновения маломерное судно, на котором находилось шесть человек, затонуло, указанные граждане были доставлены спасателями на берег, никто не пострадал. Причиненный ущерб в результате затопления судна устанавливается", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводит проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта") по факту столкновения.

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