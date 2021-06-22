Возгорание в здании МВД ликвидировали

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ликвидировано задымление в здании МВД России на Житной улице в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В одном из технических помещений на шестом этаже появилось задымление, оно постепенно рассеивается. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что возгорание, площадь которого составила 10 кв. м, потушено.

В МВД в свою очередь пояснили, что перегрузка системы охлаждения привела к задымлению в серверной. "Сегодня около 21:50 в одном из технических помещений административного здания МВД России, расположенного по адресу: улица Житная, дом 12а, по предварительной информации, вследствие перенагрузки системы охлаждения в серверной произошло задымление", - сказали в ведомстве. Задымление было ликвидировано. Пострадавших, по данным МВД, нет. Причина будет установлена после проверки. Работа информационных и телекоммуникационных систем не нарушена, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в здании МВД России по адресу: Житная улица, дом 12а, произошел пожар на шестом этаже, в серверной. Была проведена эвакуация людей. Сработала автоматическая газовая система пожаротушения. По данным из открытых источников, в здании расположены Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД и Договорно-правовой департамент МВД России.