В Москве задержали участницу Pussy Riot

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Участница группы Pussy Riot Мария Алехина задержана в Москве за акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Ольга Карлова.

"Полицейские задержали мою доверительницу Алехину. Причина задержания дословно в следующем: она задержана за планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также за нарушение условий домашнего ареста", - сказала адвокат. По ее словам, Алехина вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции, о чем она заблаговременно уведомила следователя. "На Алехину составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. Там написано, что она якобы отказалась добровольно следовать в машину полицейских. Но у нас есть видеозапись, подтверждающая, что Алехина спокойно выходит из такси и следует в машину полиции", - отметила Карлова.

С ее слов, вместе с Алехиной была задержана руководитель московского отделения организации "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Шалина. "В отношении нее также составлен протокол об административном правонарушении, но пока я не знаю, по какой статье", - заключила адвокат.

Ранее полиция задержала в Москве муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн. В отношении нее составлен протокол по ст. 19.3 КоАП, по которой ей грозил арест до 15 суток. Но Пресненский суд Москвы материалы в отношении Штейн вернул для устранения недостатков в ОМВД России по району Арбат города Москвы.

Алехина и Штейн проходят по делу о нарушении санитарных норм на акции 27 января в Москве.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 27 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.