NYT: участвовавшие в убийстве Хашкаджи саудовцы прошли боевую подготовку в США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Четверо саудовцев, которые участвовали в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, ранее прошли боевую подготовку на территории США. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The New York Times.
По словам источников издания и согласно полученным журналистами документам, "четверо саудовцев, которые участвовали в 2018 году в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, за год до этого прошли боевую подготовку в Соединенных Штатах, согласно условиям контракта, одобренного Госдепартаментом".
В публикации говорится, что обучение проходило в то время, когда "секретное подразделение, которое несет ответственность за убийство Хашкаджи, начало масштабную кампанию, включавшую похищения, задержания и пытки саудовцев по приказу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда" с целью "подавления инакомыслия".
Подготовка была "по сути оборонительной", она включала в себя обучение "безопасной стрельбе" и "реагированию на нападение". По словам источника, подданных Саудовской Аравии также учили методам слежки и ближнему бою.
Предполагалось, что эти тренировки позволят им "лучше охранять саудовских лидеров". За подготовку отвечала базирующаяся в штате Арканзас компания Tier 1 Group.
Как констатирует издание, "нет свидетельств того, что американские официальные лица, которые одобрили подготовку, или руководители Tier 1 Group знали о причастности данных саудовцев к репрессиям" в королевстве. Лицензия, позволяющая начать данное обучение, была выдана при администрации 44-го президента США Барака Обамы. Подготовка продолжалась в течение минимум первого года работы администрации 45-го президента США Дональда Трампа.
Представитель Tier 1 Group заявил, что обучение саудовцев "не касается их последующих злодеяний".
Об убийстве Хашкаджи
В феврале аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский кронпринц одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.
Журналист, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Предварительные итоги разбирательства были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.