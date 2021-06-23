NYT: участвовавшие в убийстве Хашкаджи саудовцы прошли боевую подготовку в США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Четверо саудовцев, которые участвовали в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, ранее прошли боевую подготовку на территории США. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The New York Times.

По словам источников издания и согласно полученным журналистами документам, "четверо саудовцев, которые участвовали в 2018 году в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, за год до этого прошли боевую подготовку в Соединенных Штатах, согласно условиям контракта, одобренного Госдепартаментом". В публикации говорится, что обучение проходило в то время, когда "секретное подразделение, которое несет ответственность за убийство Хашкаджи, начало масштабную кампанию, включавшую похищения, задержания и пытки саудовцев по приказу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда" с целью "подавления инакомыслия".

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Подготовка была "по сути оборонительной", она включала в себя обучение "безопасной стрельбе" и "реагированию на нападение". По словам источника, подданных Саудовской Аравии также учили методам слежки и ближнему бою. Предполагалось, что эти тренировки позволят им "лучше охранять саудовских лидеров". За подготовку отвечала базирующаяся в штате Арканзас компания Tier 1 Group.

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