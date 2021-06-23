В Благовещенске ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках

ТАСС, 23 июня. Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках в границах городского округа, сообщается на сайте городской администрации.

"Соответствующее решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ [пожарной безопасности] города Благовещенска. Управлением ГОЧС администрации города Благовещенска организован сбор и анализ складывающейся гидрологической обстановки городского округа, связанной с прохождением паводка", - говорится в сообщении.

Управление ЖКХ обеспечивает устойчивость работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. "Городскому сервисно-торговому комплексу" поручено продолжить возведение насыпных дамб. В случае необходимости в готовности находятся развернутые пункты временного размещения.

По прогнозам Амурского гидрометцентра, максимальные подъемы уровней воды в реках у города ожидаются с 24 по 27 июня. На Амуре и Зее вода в районе Благовещенска может подняться до 900-1000 сантиметров. Это больше максимальной отметки 2013 года, когда на Амуре было крупномасштабное наводнение. Тогда Амур в районе города поднялся до 822 сантиметров. Паводок, как ожидается, будет не долгим. В Благовещенске ожидается подтопление улицы Набережной, включая полуостров Затонский, села Белогорье в районе улиц Железнодорожная, Заозерная, Мухина, Луговая, переулок Сосновый, улица Новая Релочная. Вода также подтопит садовые товарищества села Верхнеблаговещенского, поселок Зазейский.