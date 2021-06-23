Число подтопленных жилых домов в Амурской области за сутки увеличилось почти в пять раз

ТАСС, 23 июня. Паводком в Амурской области подтопило 117 частных домов, за сутки количество подтопленного жилья увеличилось почти в пять раз. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Забайкальский паводок по Амуру проходит территорию Приамурья <…> В результате прохождения паводка на территории Амурской области, по состоянию на 23 июня, в восьми населенных пунктах оказались подтоплены водой 117 частных жилых домов", - говорится в сообщении. Днем ранее было подтоплено 24 дома.

Подтопления отмечаются в поселениях Игнашино, Черняево, где вода зашла более чем в сотню домов, Нововоскресеновка, Албазино, Толбузино, Марково, Ушаково, в поселке Зазейский Благовещенска. Подтоплены свыше 200 приусадебных участков, а также семь участков дорог, по четырем из которых проезд невозможен.

Без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов. В Магдагачинском районе это поселки Толбузино, Кузнецово и Апрельский, село Сиан Зейского района, Игнашино Сковородинского района. Организованы две лодочные переправы в селе Марково Благовещенского района и в селе Игнашино.

Из подтопленных сел эвакуировано 311 человек, в том числе 61 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 24 человека, остальные - у родственников. При ухудшении обстановки в населенных пунктах Приамурья находятся в готовности к развертыванию 58 ПВР вместимостью до 5 тыс. человек.

С конца мая из-за дождевых паводков и поврежденных водой дорог в регионе действует режим ЧС. По прогнозам гидрологов, с 24 по 27 июня на Амуре и Зее ожидаются максимальные подъемы уровня воды с опасными отметками в связи со смещением паводка из Забайкальского края и КНР.