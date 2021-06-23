Родные погибших в крушении Ту-154 под Сочи просят ЕСПЧ о справедливом разбирательстве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Родственники жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны, произошедшей под Сочи в 2016 году, обратились с просьбой о справедливом разбирательстве в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ТАСС сообщил их адвокат Игорь Трунов.

"В Европейский суд по правам человека в интересах 70 родственников погибших в авиакатастрофе подана жалоба на нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека, - сказал собеседник агентства. - На протяжении трех лет родные и близкие погибших безрезультатно искали справедливости в российских судах, а теперь этим делом займется ЕСПЧ".

По словам Игоря Трунова, заявители считают необоснованным прекращение уголовного дела об авиакатастрофе, так как "никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности, а причины гибели людей не установлены". Он напомнил, что его доверители обращались в Мещанский суд Москвы с иском к Министерству обороны России, страховой компании "Согаз" и перестраховочной компании "Амлин" о взыскании недоплаченного страхового возмещения и возмещении морального вреда.

"В удовлетворении иска было отказано", - отметил юрист.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.