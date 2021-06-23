Личный состав Росгвардии помог расчистить территорию около "Артека" после ливней в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Личный состав Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю помог расчистить территорию около контрольно-пропускных пунктов и периметра Международного детского центра "Артек" после сильных ливней, прошедших на территории Ялты, сообщили журналистам в ведомстве.

"Личный состав отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городскому округу Ялта оказывает помощь персоналу Международного детского центра "Артек" в расчистке после мощных дождей, вызвавших сход селевых потоков с горного массива и разлив протекающей в МДЦ речки. Росгвардейцы разбирают завалы, образовавшиеся на въездных контрольно-пропускных пунктах "Артека", освобождают оказавшиеся в селевом плену автотранспортные средства", - говорится в сообщении.

Ранее директор центра Константин Федоренко пояснял, что на территории лагеря, где находятся корпуса и ведется работа с детьми, серьезных последствий непогоды не было - только повреждены линии связи. Основной урон нанесен прилегающей к периметру территории. В пресс-службе "Артека" ТАСС подтвердили, что сотрудники Росгвардии помогли расчистить внешнюю территорию.

В Мининформе Крыма сообщили, что в среду последствия подтоплений в Ялте помогают устранять более 200 молодых добровольцев со всего Крыма. Всего же с пятницы на помощь жителям подтопленных районов Крыма пришли около 580 добровольцев. Они помогают развозить продукты и вещи, приводить в порядок дома и улицы.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстановление инфраструктуры, подсчитывается ущерб. Начались выплаты пострадавшим.